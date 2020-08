Il centrodestra con Musumeci per la chiusura degli hotspot. Critica l’opposizione: “Così sposta l’attenzione sui mancati controlli”

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha emesso l’ordinanza con cui entro le 24 di domani dispone la chiusura degli hotspot e in ogni centro di accoglienza siciliani. Tutti i migranti dovranno essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio.

Nel provvedimento, all’articolo 2, viene disposta anche la chiusura dei porti con il divieto d’ingresso, transito e sosta di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle Ong. La Regione Siciliana metterà a disposizione il personale della A.S.P. peri i controlli sanitari necessari a consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza,

L’ordinanza è valida fino al 10 settembre e blocca l’ingresso dei migranti, blindando la Sicilia.

“La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa. Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso – malgrado i nostri appelli – di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. C’è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione. Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? Adesso se vogliono a Roma impugnino pure la mia ordinanza. Basta: abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza, ricambiato da silenzi, indifferenza e omissioni”.

Pieno sostegno alla decisione di Musumeci è arrivata da tutta la maggioranza di governo, con le note degli onorevoli Antonio Catalfamo della Lega e Matilde Siracusano di Forza Italia, insieme all’assessore regionale Bernadette Grasso. “Non ci sono più scuse che reggano la totale indifferenza che il Governo nazionale – scrive la Grasso – sta dimostrando nei confronti della Sicilia sul tema dei migranti. Nonostante gli appelli di aiuto del Presidente Musumeci, sia Conte che il Ministro Lamorgese hanno continuato nella politica della noncuranza. Pertanto, ha fatto bene il Presidente della Regione Siciliana a emanare un’ordinanza che disponga la chiusura di hotspot e centri d’accoglienza. Da Roma vogliono far diventare la nostra Isola una polveriera pronta a esplodere?”.

Critiche arrivano dal centrosinistra, con l’on. Claudio Fava che attacca Musumeci, accusandolo di provare a scaricare sui migranti le proprie responsabilità per l’aumento dei contagi: “La realtà di queste ore ci parla di controlli disorganizzati nei porti e negli aeroporti dell’Isola, di casi di contagio generati dalla promiscuità sui mezzi del trasporto pubblico.

Sarebbe il caso che il Presidente Musumeci si occupasse di questo. Ma capiamo come sia molto più facile spostare l’attenzione sul comodo tema dei migranti, piuttosto che spiegare dove siano finiti i milioni promessi e mai arrivati per il sostegno alle attività produttive dell’isola”.