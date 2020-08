Covid-19, i contagi giornalieri superano quota 1.000: in Sicilia sono 48, 11 a Messina

Il bollettino, diramato dal Ministero della Salute, riporta che in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.071 casi (con il totale che sale a 258.136) e 3 morti (35.430 il bilancio complessivo delle vittime). Sono stati 77.674 i tamponi effettuati su tutto il territorio nazionale. Picco di contagi nel Lazio con 215 nuovi positivi a livello giornaliero, frutto anche dei controlli negli aeroporti per il turisti di ritorno dalle vacanze in Grecia, Croazia, Malta e Spagna.

I nuovi positivi in Sicilia sono 48 su base regionale, con 2220 tamponi esitati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 874 di cui 8 in terapia intensiva. Su base provinciale si registrano 11 casi a Messina, 3 a Catania, 4 a Caltanissetta, 1 a Siracusa, 24 a Ragusa (tra cui 16 profughi sbarcati a Pozzallo tra il 19 e il 20 agosto), 4 a Agrigento ed 1 a Trapani.