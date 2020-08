Barcellona, da lunedì 24 agosto al via la settimana di rodaggio per le strisce blu

L’amministrazione comunale con comunicato ha ufficializzato l’avvio de servizio di parcheggi a pagamento a Barcellona Pozzo di Gotto. Da lunedì 24 agosto inizierà una settimana di rodaggio, in cui il personale della Società concessionaria addetto alla vigilanza si dedicherà all’assistenza e alla “formazione” dell’utenza, piuttosto che ai controlli.

Gli stalli a pagamento saranno pienamente operativi da lunedì 31 agosto, nella zona già segnate in queste ultime settimane. Saranno quindi funzionanti le colonnine per l’emissione dei ticket di sosta nei pressi degli spazi indicati con le strisce blu lungo nel centro urbano, lungo la via Roma e nelle zone limitrofe e nei pressi del Municipio.

Nelle stesse zone sono stati inseriti anche alcuni stalli liberi, destinati alle donne in gravidanza – i cosiddetti “parcheggi rosa” – e alla sosta di motocicli e ciclomotori, come anche gli stalli riservati alle persone con disabilità e le aree per il carico/scarico delle merci. Nelle zone servite dal servizio di sosta controllata restano comunque disponibili almeno altrettante aree a parcheggio libero.

Per l’acquisto dei ticket si potranno utilizzare direttamente le colonnine ma anche le apposite app gratuite (EasyPark) funzionante con i più diffusi sistemi operativi mobili (Android e iOS) e liberamente scaricabile dai principali store online.

Con la cancellazione dei parcheggi a pagamento su gran parte del piazzale Santalco, erroneamente inserite nel servizio, nei prossimi mesi, inoltre saranno individuate altre aree a sosta controllata, tra cui dovrebbe esserci anche una zona del piazzale Falcone e Borsellino, davanti alla sede del tribunale. L’amministrazione e la ditta incaricata avvieranno una verifica circa le effettive esigenze dell’utenza e non si escludono modifiche utili a migliorare l’efficienza del servizio.

“Con l’avvio delle aree a sosta controllata – afferma il sindaco Roberto Materia in una nota – il nostro Comune finalmente conduce a termine un percorso iniziato quasi dieci anni addietro e riesce a colmare un importante gap nella rete dei servizi al territorio che ancora lo separava dalle realtà locali del territorio regionale e nazionale di analoghe dimensioni e caratteristiche”.

E’ facile prevedere il malcontento dei residenti, anche per una tempistica nella comunicazione discutibile, attraverso una nota rilasciata sabato pomeriggio per annunciare l’avvio della prima fase di rodaggio già da lunedì mattina. Si dovrà quindi iniziare a pagare per il parcheggio negli stalli blu, con tariffa di 80 centesimo all’ora, dalla 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, ma non ci saranno sanzioni a carico di chi violerà gli obblighi di pagamento, che scatteranno invece da lunedì 31 agosto.