Il ritardo nella consegna del ponte sul Longano a Calderà: l’ex Provincia dovrà valutare le penali alla ditta

Scadevano ieri i termini per la consegna dei lavori di realizzazione del ponte sul torrente Longano a Calderà, affidati alla ditta Ricciardello. L’opera non è stata completata per l’ormai nota vicenda della mancata disponibilità di un particolare acciaio, indicato nel capitolato d’appalto, che dovrebbe essere consegnato nella prossime settimane, entro la fine di settembre.

La Città Metropolitana di Messina, che ha seguito l’iter burocratico di aggiudicazione e di esecuzione dell’appalto, dovrà adesso decidere se comminare le sanzioni previste dal contratto. La ditta avrebbe chiesto una sospensione del cantiere proprio per le difficoltà riscontrate nell’acquisto della materia prima, ma l’istanza non sarebbe stata accolta dai tecnici provinciali. Una decisione sull’entità della penale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e l’ufficio tecnico comunale di Barcellona non potrà che prendere atto della decisione dei colleghi della Città Metropolitana, proprietaria dalla strada provinciale che costeggia il litorale barcellonese.

Sul social network si è registrata la presa di posizione dell’imprenditore Milo Marchetta, amministratore di una delle ditte escluse dall’appalto. “In assenza di sospensioni (eventualmente ingiustificate perché la ditta esecutrice durante il COVID ha continuato a lavorare, come pure è stato dichiarato in udienza al CGA Palermo), scade il termine contrattuale per consegnare l’opera finita. Se qualcuno pensa di sostituire il tipo di acciaio previsto in progetto contravverrà alle norme speciali del Bando di Gara che imponevano l’immodificabilità dell’opera, assumendosi le responsabilità per l’illecito e quindi le conseguenze che ne deriveranno. Mi aspetto che, secondo il capitolato speciale d’appalto, venga applicata la prevista penale per la ritardata ultimazione dei lavori. Spero che a nessuno venga in mente di tirare in ballo la “causa di forza maggiore” oppure le cause “impreviste ed imprevedibii” perché il tipo di acciaio previsto si conosceva fin dalla redazione del progetto e dell’espletamento della gara”.

In merito alla paventata rimozione del ponte provvisorio, che dal 2012 garantisce il collegamento tra Calderà e Spinesante, dopo la diffida da parte della ditta proprietaria della struttura, l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a saldare la fattura di noleggio emessa il 30 giugno scorso per un importo di circa 8 mila euro. Ricordiamo che il costo dell’affitto fin dalla sua istallazione è totalmente a carico della Protezione Civile Regionale, come si evince della delibera d’impegno spesa pubblicate nel corso degli anni all’albo pretorio del Comune di Barcellona. L’importo annuale del noleggio, secondo quanto riportato nella determina dirigenziale del 10 agosto scorso, è di 27 mila euro più Iva.