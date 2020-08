Due turiste positive al Covid dopo la vacanza a Panarea: altri due casi anche a Sant’Agata di Militello

L’andamento dei contagi da Covid-19 in provincia di Messina registra altri casi sia alle Isole Eolie, sia nella zona Nebroidea.

L’ASP Napoli ha comunicato al sindaco di Lipari, Marco Giovanni, la positività di una turista campana rientrata da una vacanza a Panarea.

Lo stesso primo cittadino eoliano ha inoltre annunciato la presenza di una seconda turista, d’origine messicana, positiva a Panarea dopo l’esito di tampone eseguito presso la guardia medica. Giorgianni ha ricordato come una sessantina di persone, entrate in contatto con le due turiste, sono stati sottoposti a tamponi. Si tratta anche del personale di locali pubblici frequentati dai turisti.

Continua a crescere il cluster collegato alla vacanza a Malta di un gruppo di ragazzi dell’area nebroidea. Il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, ieri aveva comunicato due positività al Covid per altrettanti giovani santagatesi. Si tratta di un componente della comitiva rientrata da poco da un viaggio a Malta e di un giocatore del Città di S.Agata Calcio, attualmente in fase di preparazione precampionato. Oggi sono stati riscontrati i contagi di altre due sorelle adolescenti.

“Sono sei in tutto, ad oggi, i giovani di Sant’Agata Militello – dichiara il sindaco Bruno Mancuso – risultati positivi al test per il Covid-19. Tutti i ragazzi coinvolti stanno fortunatamente bene, non presentano sintomi e si trovano in isolamento. A tal proposito mi preme sottolineare l’assoluta collaborazione dimostrata dai giovani stessi e dalle rispettive famiglie che si sono messe sin da subito a completa disposizione delle autorità sanitarie, mostrando pieno senso civico e di responsabilità. Si sta procedendo già da giorni ad un attento lavoro di ricostruzione dei contatti avuti dai soggetti positivi e, solo nelle ultime quarantotto ore, sono stati eseguiti oltre una quarantina di tamponi i cui riscontri sono stati fortunatamente negativi. La situazione è ovviamente tenuta sotto stretta osservazione e costantemente monitorata. L’invito che ribadisco alla comunità locale è quindi quello di mantenere la giusta tranquillità e soprattutto osservare con scrupolo tutte le norme e le misure di sicurezza previste per il contenimento del contagio, come il rispetto delle distanze e l’uso della mascherina ai fini di scongiurare il rischio di ulteriore diffusione del virus. Tutti gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione, una volta verificati attraverso le fonti ufficiali sanitarie, saranno come sempre rese note con puntualità alla cittadinanza”.