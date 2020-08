Covid-19, salgono i numeri in Italia (+845): 37 in Sicilia e 7 a Messina

Salgono ancora in contagi per il Covid-19 in Italia. Nel bollettino di oggi i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 845, con sei morti che porta il totale a 35.418 decessi. I tamponi eseguiti in tutta Italia sono stati 77mila, con i picchi di contagio registrati in Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115). Gli attuali positivi sono 16.014. Nel dettaglio, i positivi sono gli 883 ricoverati con sintomi (+17 su ieri), i 66 (stesso numero di ieri) in terapia intensiva e i 15.063 (+135) in isolamento domiciliare.

In Sicilia sono 37 i nuovi casi di Coronavirus su 2982 tamponi, con un totale di attuali contagiati di 790. Di questi 41 sono ricoverati con sintomi, 8 sono in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari. Su base provinciale sono 10 casi a Palermo, 9 a Ragusa, 7 a Catania e Messina e 4 a Siracusa.