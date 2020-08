Caronia, rinvenuti resti ossei e una maglietta compatibili al piccolo Gioele

Importanti novità sul giallo di Caronia. Le tracce trovate vicino all’autostrada sarebbero quelle di Gioele Mondello, il bambino scomparso il 3 agosto.La segnalazione agli investigatori è arrivata in tarda mattinata, a pochi metri di distanza dalla zona in cui è stato trovato il corpo della madre. Sul posto, il procuratore di Patti Angelo Cavallo, polizia, vigili del fuoco, forestale, e tanti volontari che oggi sono stati impegnati nelle ricerche. In particolare, le tracce sono state trovate da un ex carabiniere di Capo d’Orlando.

“Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire.” A dirlo è stata Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti. Con lei c’era anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele.