Liquami in spiaggia a Salicà, la denuncia di Legambiente

La Legambiente del Longano ha segnalato ancora una volta, a distanza di un anno, la condizione in cui si trova la Saia Salicà a Terme Vigliatore. “Già lo scorso anno – ricorda il presidente Carmelo Ceraolo – in data 14 agosto 2019 avevamo segnalato la presenza di acque maleodoranti che fuoriuscivano dalla canale di scolo delle acque. La situazione adesso è diventata insostenibile, per copiosi reflui fognari maleodoranti che stagnano direttamente sull’arenile, a pochi metri bagnanti incuranti che prendono il bagno e il sole. L’Arpa da nostra segnalazione aveva fatto il sopralluogo e aveva constatato la presenza di acque maleodoranti con contaminazione fecale. Il significativo valore di concentrazione accertato per il parametro di Escherichia coli è rappresentativo di inconveniente di natura igienico sanitaria in quanto la presenza di tale microrganismo è indicatore di possibile presenza di batteri patogeni ed agenti virali”.

Ceraolo chiede quali siano stati gli interventi dell’Amministrazione Comunale a distanza di un anno: “Dalle nostre informazioni non sembra siano state programmate attività per risolvere l’annoso problema. Non stato risolutivo neanche l’azione condotta da tre consiglieri comunali di Terme Vigliatore, con i mezzi meccanici che hanno di fatto solo ostruito la bocca della saia con la sabbia, impedendo il naturale decorso delle acque maleodoranti. Riteniamo che questo non è il modo di amministrare un paese sotto l’aspetto ambientale”.