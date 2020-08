In Sicilia 13 nuovi positivi al Covid-19, due tra Sant’Agata Militello e Torrenova

Sono 13 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nel bollettino di oggi relativo alle ultime 24 ore. Due sono stati riscontrati nel comprensorio nebroideo tra Sant’Agata di Militello e Torrenova.

La positività di un ragazzo di Torrenova è stata conferma dal sindaco Castrovinci con un post sui social network: “È risultato positivo al covid-19 un ragazzo di Torrenova rientrato da Malta nei giorni scorsi. Desideriamo sottolineare che il ragazzo è asintomatico e, al rientro, si è messo immediatamente in isolamento in altro appartamento e non ha avuto contatti esterni. Solo in via prudenziale , lo screening è stato esteso al nucleo familiare. Pertanto, la situazione è da ritenersi sotto controllo e sarà attentamente seguita e monitorata”.

Il secondo caso in due giorni a Sant’Agata di Militello è collegato anch’esso ad un viaggio a Malta. “Anche in questo caso, come in quello precedente – scrive il sindaco Mancuso – il ragazzo sta bene, senza sintomi, ed è stato posto in isolamento. Sono state quindi attivate le procedure sanitarie di rito per i componenti del nucleo familiare, in attesa di ricostruire la rete di persone eventualmente venute in contatto col giovane positivo. Si evidenzia, ancora una volta, la necessità che chiunque, soprattuto giovani, abbia un sospetto di poter essere venuto in contatto con coetanei o altre persone di rientro da viaggi all’estero, si metta in contatto con il comune o le autorità sanitarie al fine di avviare le procedure di screening sanitario e l’esecuzione dei relativi tamponi”.

Nel bollettino odierno del Ministero della Salute restano stabili i ricoveri 60 con 6 casi in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 722, con nove guariti.

Sono 662 in isolamento domiciliare. I 13 positivi di oggi sono collegati ai 2406 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 3793 le persone contagiate in Sicilia dall’inizio dell’epidemia.