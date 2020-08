Barcellona, via La Marmora è una gruviera: ancora una perdita dalla rete idrica

I residente di via La Marmora, per l’ennesima volta segnalano un’abbondante perdita d’acqua dalla rete idrica comunale. All’altezza del numero civico 8, la situazione è la stessa di quella già vista negli ultimi anni lungo la strada parallela alla via Umberto I, che collegata la via Pitagora con la via Moleti. La perdita dal marciapiede è evidente e continua da giorni con disagi per i cittadini della zona, per il pericolo di scivolare percorrendo a piedi quel tratto di strada, ma anche con un danno evidente alla collettività per la perdita d’acqua in un periodo di grande carenza per l’approvvigionamento idrico del territorio.

“Ci siamo stancati persino segnalare il guasto perchè dopo il solito intervento tampone, a distanza di pochi giorni, la situazione si ripete in modo costante. Ci chiediamo perchè invece delle innumerevoli riparazioni effettuate, non si interviene in modo definitivo, per sostituire con una nuova tubazione per un tratto di circa 80 metri”.