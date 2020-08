Amministrative 2020, a Barcellona sono tre i candidati a sindaco

La scelta del Movimento 5 Stelle di Barcellona di sostenere la candidatura a sindaco del consigliere comunale uscente di Città Aperta, Antonio Mamì, ha definito, usando un gergo della Formula 1, la griglia di partenza per le amministrative 2020, in programma nella città del Longano il prossimo 4 e 5 ottobre.

Saranno così tre i candidati alla poltrona di primo cittadino per i prossimi cinque anni, con il difficile obiettivo di rilanciare una città che ha bisogno di trovare una sua identità ed una sua linea di sviluppo economico e sociale.

Il primo ad avere avuto certezza della propria candidatura, dopo il passaggio della primarie del centrosinistra del febbraio scorso, è stato il dottore commercialista Antonio Mamì, che ieri ha presentato la sua linea di programma elettorale. A sostenerlo ci saranno le liste di Città Aperta, del Partito Democratico e del M5S, ma non è esclusa la costituzione di una quarta lista civica, che potrebbe raccogliere esponenti dell’area dei moderati di centro.

Il secondo, in ordine di tempo, ad aver avuto l’investitura di candidato è l’avvocato Pinuccio Calabrò, espressione della coalizione del centrodestra che sostiene anche la giunta regionale del presidente Musumeci. Nella sua conferenza stampa di presentazione, Calabrò, nel tracciare il suo programma, ha annunciato il supporto di dieci liste, che comprendono Forza Italia, Diventerà Bellissima, Lega, Fratelli d’Italia e alcuni movimenti civici.

Il terzo candidato, ma anche il primo che ha presentato ufficialmente la sua proposta elettorale, è l’avvocato Giuseppe Sottile, espressione di Vox Italia, che dopo aver dialogato con l’area del centrodestra, che fa riferimento a Forza Italia e Lega, non ha condiviso l’allargamento della coalizione a tutto il centrodestra. Sottile ha quindi scelto di percorrere una strada diversa, con il sostegno di una compagine, quella appunto di Vox Italia.

Adesso è il tempo di definire le liste in vista del termine della presentazione ufficiale delle candidature al consiglio comunale, fissato per le ore 12 del 9 settembre. Saranno 24 gli eletti, sei in meno rispetto all’attuale composizione del civico consesso. Si preannuncia, quindi, una battaglia all’ultimo voto tra gli oltre trecento candidati per conquistare uno degli scranni dell’aula consiliare.

L’auspicio di tutti è che la campagna elettorale sia centrata su temi e proposte per la crescita di una città che sta attraversando un momento cruciale per il suo futuro, con tanti, troppi giovani che scelgono di andare via per trovare una loro realizzazione personale e professionale.