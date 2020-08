Terme Vigliatore, ripartono le attività ricreative per i bambini

Il comune di Terme Vigliatore non si ferma e riparte con alcune delle attività ricreative selezionate nell’ambito della manifestazione “Estate Terme Bimbi”.

Per donare a tutti i bambini momenti di spensieratezza e divertimento, nel rispetto delle norme anticovid, in collaborazione con l’Associazione Ossidi di Ferro, la Libreria L’Incanta Storie e l’Associazione Angeli Sull’Asfalto, si darà il via, lunedi 17 Agosto, ad una serie di eventi pomeridiani e serali dedicati proprio ai più piccoli. Con il coinvolgimento di diverse professionalità, si è riusciti a creare un variegato calendario che proverà ad offrire occasioni di incontro, allegria e allo stesso tempo conoscenza.

Ossidi di Ferro partirà con l’artista Mario Taviano con il quale sarà possibile partecipare ad un laboratorio di giocoleria e arti circensi e assistere ad uno spettacolo ispirato al celebre spazzacamino di “Mary Poppins”. Il progetto “L’Uomo nero… racconta” da anni porta in giro per le scuole del comprensorio un percorso di letture e attività laboratoriali incentrate sul tema dello scambio e dell’incontro tra culture diverse. L’ukulele e altri strumenti curiosi saranno protagonisti del concerto di Roberta De Gaetano, mentre Salvatore D’Arrigo e Antonella De Domenico realizzeranno uno “spettacolo scientifico interattivo” per introdurre i grandi temi della scienza con giochi e risate. Simona Ruvolo condurrà i bambini e le bambine alla scoperta delle mille idee che possono scaturire da un libro e possono diventare “reali” con la creatività. Il duo di chitarra classica formato da Sara D’Amico e Giuseppe De Pasquale invece incanterà i piccoli spettatori (ma anche i grandi!).

Non mancheranno le letture ad alta voce curate dalle libraie della Libreria L’Incanta Storie e da Paola Belardo che si dedicherà in particolare alle letture animate in inglese. Una piccola puntata si farà anche nel mondo del teatro con Monia Alfieri e Manuela Boncaldo e il loro spettacolo “Upi pian pianino”. Per far comprendere l’importanza della lettura in famiglia fin dai primissimi mesi verrà anche presentato il progetto nazionale Nati per Leggere. Le attività si chiuderanno domenica 30 Agosto, con una caccia al tesoro letteraria.

Interessante anche il programma del laboratorio fotografico “Raccontiamoci”, coordinate dall’Associazione Angeli sull’Asfalto, che avranno luogo nella frazione di Acquitta e Vigliatore, coinvolgendo bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 14 anni. Si parte il 17 Agosto alle ore 17.00 con il laboratorio “Spunti di Creatività”, continuando il 19 Agosto con l’attività “Primi Scatti”, che avrà luogo presso un Vivaio di Terme Vigliatore, per poi continuare con “Strada Amica, costruiamo giocando”, “MI rendo visibile”, “Remake” e tanto altro ancora.

Seguiranno nel mese di Settembre ulteriori iniziative della Angeli sull’Asfalto e le proposte dell’Associazione Arci Terme Vigliatore.

In ottemperanza alle norme anti-covid sarà necessario prenotare per partecipare agli eventi, contattando i numeri presenti sulla locandina.