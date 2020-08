Covid-19, positivi un 19enne di Sant’Agata di Militello ed una donna di San Fratello

Ci sono due nuovi contagi al Covid-19 nei comprensorio nebroideo della provincia di Messina. Si tratta di un 19enne di Sant’Agata di Militello e di una signora di San Fratello. Lo confermano le due amministrazioni comunali nei rispettivi profili social ufficiali.

Il giovane santagatese faceva parte di una comitiva rientrata da Malta lo scorso fine settimana. “Subito dopo aver appreso – si legge sul profilo social del Comune di Sant’Agata di Militello – nei giorni scorsi della positività di un ragazzo di Capo d’Orlando, suo compagno di viaggio, si è posto in isolamento. Tra il rientro da Malta e la notizia della positività del compagno di viaggio e quindi dell’isolamento sono però passati alcuni giorni durante i quali il ragazzo santagatese ha incontrato diverse persone ed in particolare, non presentando alcun sintomo né sospetti di poter essere positivo, si è recato la sera del 10 agosto sulla spiaggia di Acquedolci per partecipare ad un falò. Sono già state attivate tutte le procedure del caso, di concerto con le autorità sanitarie, per sottoporre i familiari ai controlli di rito e per ricostruire la rete dei contatti del giovane”.

Con un messaggio sul profilo social del Comune di San Fratello, è stata comunicata la positività di una signorina, che ha soggiornato nei dintorni di San Fratello. “La donna – si legge sul comunicato – ha dichiarato di essersi recata in due esercizi commerciali che ad oggi sono chiusi in via precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi che sono stati eseguiti nella stessa giornata di ieri. Si spera di avere l’esito dei tamponi in mattinata in modo tale da comunicarlo immediatamente sia agli interessati che alla Popolazione. Si invita, altresì, la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle ultime normative che impongono l’uso della mascherina in ambienti chiusi e in spazi aperti, laddove non è possibile rispettare il distanziamento sociale previsto”.

Nel bollettino quotidiano, sono 14 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, con un numero minore di tamponi eseguiti. C’è una nuova vittima, una donna di 56 anni, con una risalita dei ricoverati (ora 60 in tutto) e una persona in più in terapia intensiva (6 in totale).

Nel bilancio su base provinciale sono 5 i casi a Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa e 2 a Siracusa. Gli attuali positivi, così salgono a 718, con 6 guariti ed un decesso.