Caronia, Gioele era con Viviana dopo l’incidente: domani speciale “Chi l’ha visto?”

La conferma è arrivata dai componenti della famiglia di turisti che per ultimi hanno visto Viviana Parisi ed il piccolo Gioele: il bambino era con la madre dopo l’incidente ed insieme si sono allontanati dal tracciato dall’autostrada A20, all’altezza di Caronia.

Nella ricostruzione dei minuti successivi all’incidente del 3 agosto scorso sono state le dichiarazioni del turisti settentrionali, che si sono presentati oggi alla Procura di Patti. Da quanto riferito Viviana dopo aver lasciato l’auto camminava in modo veloce con un atteggiamento protettivo per il figlio che era sveglio ed in posizione verticale. “L’ipotesi di un’aggressione da parte di animali selvatici è vagliata da tempo – ha dichiarato ai cronisti il procuratore Angelo Cavallo – ma non è quella privilegiata. È una tesi come le altre”.

La trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?” ha annunciato una puntata speciale domani sera alle 21.15, per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele. Federica Sciarelli proporrò la ricostruzione dei fatti e sono previsti collegamenti in diretta degli inviati dai luoghi più significativi della vicenda.