Reflui fognari sulla spiaggia a Cicerata, la segnalazione dei cittadini e di Legambiente

Il Ferragosto di coloro che hanno deciso di trascorrere la giornata di festa a ridosso della foce del torrente Idria, sulla spiaggia di Cicerata, è stato caratterizzato purtroppo dall’olezzo proveniente dai reflui fognari che anche oggi continuano a sversare direttamente sull’arenile.

La segnalazione, già diffusa da cittadini, è stata ripresa dalla Legambiente del Tirreno, con un post sui social del presidente Carmelo Ceraolo: “Lo sversamento è stato probabilmente causato dal malfunzionamento della pompa di sollevamento in quel tratto di rete fognaria”. Il disagio è comunque evidente per chi frequenta quel tratto di litorale, che si aggiunge alla presenza dei cumuli di rifiuti abbandonati da tempo da chi ha effettuato il servizio di pulizia delle spiagge. Il presidente Ceraolo nel suo commento sottolinea come “a Ferragosto Barcellona Pozzo di Gotto si è presentata nella sua veste più brutta”.

I tecnici di Palazzo Longano hanno già segnalato il guasto alla ditta incaricata della manutenzione della rete fognaria, che ha provveduto a riattivare la pompa di sollevamento, dopo un black-out sulle cui cause sono in corso verifiche. Come riferito dall’assessore Nino Munafò, il monitoraggio sulla funzionalità dell’impianto proseguirà nei prossimi giorni.