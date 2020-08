Oliveri, pulizia solidale del litorale con il sindaco Iarrera in prima linea

I cittadini e il sindaco di Oliveri Francesco Iarresa non si sono fermati neanche ieri nel giorno di Ferragosto. Sotto gli occhi curiosi e sorpresi dei turisti, che hanno immortalato il sindaco durante la raccolta della spazzatura prodotta nella notte tra il 14 ed il 15 agosto.

Il pensiero del sindaco è stato per coloro che hanno frequentato il borgo marinano a ridosso del Ferragosto: “Devo dare i complimenti ai cittadini e ai nostri turisti per aver rispettato le indicazioni sull’utilizzo della spiaggia: sul nostro territorio non c’erano né tende né falò. Tutti hanno usufruito della spiaggia e del mare in sicurezza e libertà. Ringraziamo gli ausiliari e la polizia municipale per l’enorme sforzo a tutela dell’ambiente e della salute”.

Iarrera ha poi rivolto un ringraziamento speciale ad una concittadina Calogera Maiorana che assieme ai piccoli figli e a delle amiche ha ripulito un cospicuo pezzo di spiaggia tra Oliveri e Marinello: “Nessuno le aveva chiesto nulla eppure era la con noi. Tutto questo è straordinario. Stiamo cercando di mantenere pulizia e decoro, anche se in questi giorni di elevato afflusso per noi non è semplice”.