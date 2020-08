Covid-19, salgono ad otto i ricoverati al Policlinico

Cresce l’attenzione sui numeri del contagio in provincia di Messina, dove al momento sono otto le persone ricoverate al Policlinico in conseguenza del contagio da Coronavirus. Nelle ultime ore è stato ricoverato un turista piemontese, sottoposto a tampone presso l’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Il primo riscontro è stato positivo, ma ora si attende l’esito del secondo test, effettuato presso il reparto Covid del Policlinico, l’unico rimasto operativo dopo la riconversione del presidio di Barcellona. I sintomi riscontrati non sarebbero gravi, ma il paziente è sotto osservazione nel padiglione C del nosocomio messinese.

Sulla costa tirrenica, ai due casi riscontrati di Torregrotta e Montalbano Elicona, si sono aggiunti due positivi a Gioiosa Marea, che si trovano entrambi in isolamento domiciliare. “Si stanno monitorando – si legge sul profilo social del Comune – i contatti diretti che le due persone hanno avuto con terzi, al fine di verificare l’esistenza di eventuali altri contagi, mediante l’effettuazione delle prove a mezzo tampone. In attesa di fornire alla Cittadinanza ulteriori informazioni, si raccomanda vivamente l’osservanza delle disposizioni normative di contrasto alla diffusione del contagio (uso della mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani)”.