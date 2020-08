Barcellona, grave incidente stradale sulla litoranea di Spinesante: feriti due ragazzi

Hanno riportato gravi ferite alle gambe due ragazzi, che viaggiavano su un ciclomotore, coinvolto in un incidente stradale sulla litoranea di Spinesante a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’impatto si è verificato intorno alle 21,30 all’altezza dell’incrocio con via Piave. I due ragazzi a bordo del ciclomotore stavano viaggiando in direzione Calderà, quando sono stati investiti da una Mini Cooper, che percorreva il lungomare in senso opposto di marcia verso Terme Vigliatore. Sulla dinamica sono sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma secondo quanto emerso dai primi riscontri l’auto era in fase di sorpasso ad una Fiat Panda.

I due ragazzi sono stati centrati in pieno dalla Mini Cooper e sbalzati sull’asfalto. L’impatto violento ha provocato ferite gravi alla gambe e numerose escoriazioni. Entrambi indossavano il casco e, nonostante la violenza dell’urto, non hanno mai perso conoscenza. Sono stati trasportati al vicino pronto soccorso con due ambulanze del 118. La Mini Cooper sarebbe stata intercettata poco distanza dal luogo dell’incidente da una pattuglia dei Carabinieri.