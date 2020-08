Montalbano, positivo al Covid un ragazzo di Palermo: era rientrato da Malta

Il sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto, ha diffuso un avviso alla cittadinanza con cui comunica la positività al Covid-19 per un giovane di Palermo, attualmente domiciliato nel centro montano, che era rientrato da una vacanza a Malta. Secondo quanto riferito dal primo cittadino il ragazzo e l’intera famiglia sono stati in autoisolamento domiciliare fin dal loro arrivo dall’isola maltese. Sottoposti a tampone, sono risultati tutti negativi tranne il ragazzo, asintomatico, che resterà sotto osservazione domiciliare per un minimo di 14 giorni.

Di seguito la nota del sindaco Taranto:

Si avvisa che in data odierna intorno alle ore 20.15, è stato comunicato dall’USCAT Barcellona P.G. la positività di tampone rinofaringeo per Sars-Cov-2 di un Giovane nato a Palermo e non residente nel nostro comune, ma in atto domiciliato, insieme ai propri familiari, nel territorio di Montalbano Elicona, il quale ha fatto rientro nei giorni precedenti da un viaggio di vacanza da Malta ove, così come dichiarato, è venuto a contato con soggetti positivi per coronavirus.

Il soggetto interessato dalla positività, appena rientrato si è posto in autoisolamento volontario e ha richiesto l’esecuzione del tampone rino-faringeo, così’ come previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

Il Sottoscritto, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, venuto a conoscenza dell’episodio, in data 11/08/2020 ha posto in quarantena, solo a scopo precauzionale, pur assicurato dalla mancanza di contatti diretti dei familiari con il proprio congiunto, tutto il nucleo familiare e ha richiesto anche per ognuno di essi, l’esecuzione del tampone, che, regolarmente eseguito, nella data di ieri, oggi ha dato esito negativo per gli altri membri della famiglia.

Così come, previsto dalle disposizioni sanitarie per il contenimento della pandemia da covid 19, il soggetto positivo – asintomatico – e tutti membri della famiglia, anche se risultati negativi per la ricerca di sars cov-2, resteranno in isolamento per un minimo di 14 giorni, durante i quali l’U.S.C.A. di Barcellona P.G. e il Medico di famiglia continueranno la sorveglianza sanitaria fino all’esecuzione di un successivo tampone, che comunque avverrà non prima di 14 giorni.

Si vuole assolutamente tranquillizzare la comunità, poiché ogni atto e procedura relative alla interruzione dell’eventuale catena di contagio, sono state prontamente attivate e pertanto nessun cluster per Covid-19 è presente nel territorio del comune di Montalbano Elicona.