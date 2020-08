Un turista positivo a Torregrotta, la conferma dalla pagina del Comune

La conferma della positività di un persone che si trova a Torregrotta è arrivata dalla pagina social del Comune del centro tirrenico.

“Siamo spiacenti di comunicare – si legge nella nota – che nel nostro Comune è stato registrato un caso di positività al Covid-19. L’informazione, giunta da qualche ora, ci è stata fornita dalla competente ASP che ha già attivato il protocollo di sorveglianza e verifica dei contatti previsto dalla vigente normativa. Il soggetto contagiato non è residente nel nostro comune, ma qui temporaneamente domiciliato per qualche giorno di vacanza e proveniente da altra regione. Immediatamente contattato, ci ha riferito che i sintomi – peraltro non gravi – della malattia si sono manifestati già il giorno dopo il suo arrivo, che vive in assoluto isolamento, che nei pochi contatti sociali avuti nelle poche ore intercorse tra il suo arrivo e l’insorgenza dei sintomi ha sempre osservato la cautela della distanza di sicurezza e della mascherina. Ci sentiamo pertanto di rassicurare i nostri concittadini invitandoli, con maggiore forza, a tenere comportamenti improntanti al rigore e al rispetto delle norme idonee a contenere il rischio di contagio”.

L’amministrazione di Torregrotta ricorda che il virus è ancora tra di noi: “Si muove subdolo, insidioso e silente e sottovalutarne la pericolosità rischia di vanificare tutti i sacrifici fatti nei tristissimi mesi del lockdown. Comunichiamo di aver già attivato tutte le misure di sorveglianza e monitoraggio di competenza dell’ente locale Comune. Sarà nostra cura informare costantemente i cittadini sull’evoluzione dello stato di salute del nostro ospite cui formuliamo auguri di pronta guarigione. Ai nostri concittadini ricordiamo, ancora una volta, che la partita non è ancora vinta e che non si deve abbassare la guardia”.