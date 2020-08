Notte di Ferragosto, maggiori controlli sulle spiagge per evitare assembramenti

I divieti di allestire falò, di organizzare eventi o di pernottare sulle spiagge ci sono sempre stati, ma negli anni passati per l’occasione si è spesso chiuso un occhio, consentendo a molti, giovani e meno giovani, di trascorrere una serata in riva al mare per salutare il Ferragosto.

L’emergenza Covid, che nonostante la posizione dei negazionisti continua rimanere tale, porterà ad un maggior controllo da parte di polizia municipale, forze dell’ordine e la capitaneria di porto per garantire il rispetto delle direttive già valide negli anni passati.

Nella notte tra il 14 e il 15 Agosto, come ricordato anche dalla pagina social del Comune di Oliveri, nella spiaggia pubblica non si potranno:

▪️svolgere giochi vari;

▪️accendere fuochi;

▪️campeggiare o pernottare;

▪️arrostire cibo;

▪️organizzare eventi danzanti o musicali, non autorizzati;

▪️usare giochi d’artificio, a meno che non siano a rumore ridotto e previa comunicazione al Comune.

Da parte delle istituzione arriva l’appello al senso civico ed alla collaborazione del cittadini.

