Il M5S in campo nelle amministrative di Barcellona al fianco di Antonio Mamì

Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la sua scelta e sarà in corsa nelle prossime elezioni amministrative di Barcellona con una lista al fianco del candidato del centrosinistra Antonio Mamì.

“Grazie alla votazione che si è conclusa oggi si legge sul profilo social del gruppo di Barcellona del M5S – possiamo finalmente annunciare in maniera ufficiale che abbiamo deciso, e da tempo, di sostenere il candidato civico dott. Antonio Mamì.

Antonio è la persona giusta ed autorevole per amministrare in modo serio e responsabile la città, per migliorare la vita dei cittadini barcellonesi e rendere Barcellona Pozzo di Gotto più efficiente, pulita, bella e vivibile”.

Sul blog del Movimento 5 Stelle è stato pubblicato l’elenco dei primi 20 candidati nella lista di Barcellona Pozzo di Gotto:

Calandra Danilo (Capolista) Giorgianni Vera Bucca Paolo Zaccone Michele Mirabile Marcel Munafo’ Gabriele Rucci Luana Maria Ammendolia Gaetano Arrigo Antonino Giunta Carmelo Giunta Antonino Carbone Pietro Caffarelli Maria Grazia Cipolla Rocco Cipolla Ignazia Maria Carbone Albina Ruvolo Daniela Anna Maria Coppolino Sebastiano Puglisi Santi Marchese Corrado

A questo primo elenco non è esclusa la possibilità di che possano aggiungere altri candidati entro il termine di presentazione del 9 settembre.