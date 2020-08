Alluvione, la nota del Presidente del Comitato di Sant’Antonio Abate

L’avv. Antonino Zarcone, nella qualità di presidente del Comitato di quartiere “Percorso evolutivo”, rende noto e sintetizza tramite nota stampa quanto accaduto lo scorso 8 agosto pomeriggio quando una bomba d’acqua si è scagliata contro la nostra città, con particolare irruenza in alcuni quartieri e nella limitrofa Terme Vigliatore. Il presidente ha descritto come si è reagito all’alluvione che ha colpito in particolare il quartiere Sant’Antonio Abate del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Con questa nota stampa intendo sottolineare come, grazie alla collaborazione degli abitanti, si è potuto affrontare prontamente l’evento calamitoso. Imbracciate le pale ed indossati gli stivali, armati di buona volontà, gli abitanti sono intervenuti immediatamente correndo ai ripari durante il post alluvione. Ciò è stato possibile anche grazie ai numerosi mezzi intervenuti di concerto con l’amministrazione comunale, presente sul territorio nella persona dell’assessore Nino Munafò, che ancora adesso si sta impegnando per cercare di far tornare tutto alla normalità. Oggi, infatti, le strade si presentano prive di fango e detriti. – ha puntualizzato Zarcone che ha aggiunto – Un contributo in tal senso è stato fornito anche dagli uomini della Forestale inviati dalla Regione proprio per aiutare i cittadini in questo momento di forte difficoltà. Quanto all’evento in questione, mi corre l’obbligo evidenziare che, sebbene si sia oggettivamente presentato con i tratti dell’imprevedibilità ed evitabilità, tipici delle calamità naturali, risulterebbe necessaria, secondo la mia opinione, una serie programmata di interventi da parte delle autorità competenti, anche e soprattutto locali, che, unitamente alla ordinaria manutenzione, possano, per quanto possibile, evitare o quanto meno contenere gli effetti devastanti di eventi naturali come quello appena verificatosi”.

Qui, le foto a cura del Presidente Zarcone che ritraggono la situazione andando a ritroso.