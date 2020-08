Alluvione 8 agosto, il Lions Club e il Leo Club di Barcellona offrono il loro aiuto a supporto dei cittadini

Gli eventi alluvionali che hanno colpito lo scorso 8 agosto i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore hanno generato una serie di emergenze per le quali, anche in questa occasione, hanno visto un immediato e puntuale intervento del Lions Club e del Leo Club di Barcellona PG. Una disponibilità che è stata offerta all’Amministrazione Comunale ed alla Croce Rossa.

“Già nelle ore successive agli eventi – riferisce il Presidente Nino Levita – i soci del nostro Club si sono mobilitati, attraverso stretti contatti telefonici per intercettare eventuali urgenti bisogni e attuare interventi mirati. Pertanto, dopo una interlocuzione con il Presidente della locale Croce Rossa Giuseppe Puliafito che ha rappresentato la urgente necessità di acqua potabile per le famiglie colpite, ci siamo immediatamente attivati e con un gruppo di soci ed i ragazzi del nostro Leo Club abbiamo consegnato l’acqua direttamente nella sede della CRI locale, peraltro anche colpita dagli eventi alluvionali. Al Presidente del CRI abbiamo espresso la nostra solidarietà e vicinanza, non escludendo la possibilità di immaginare attività in comune di sostegno al ripristino dei danni subiti”.

Infatti, già nel tardo pomeriggio del lunedì un gruppo di soci del Lions Club e del Leo Club, coinvolti dal giovane Presidente Domenico Levita, hanno acquistato 300 bottiglie da 2 litri di acqua oligominerale e consegnate alla sede della CRI per la successiva distribuzione. Il Presidente del Lions Club ha voluto formulare un particolare ringraziamento per la sensibilità mostrata alla Ditta Italiano Paolo di Piazza Trento per lo sconto applicato, contribuendo così fattivamente allo scopo benefico.

L’attività benefica di Leo e Lions in Città resta viva nel segno della continuità e prevede già ulteriori interventi a supporto nella gestione dell’emergenza. Inoltre, i Clubs Services stanno progettando altre iniziative di solidarietà verso chi ha subìto la furia degli eventi atmosferici, sempre nel perseguimento degli obiettivi del motto Lionistico del “We serve”.