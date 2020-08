A Palazzo Longano la riunione tecnica, l’obiettivo è individuare le zone rosse a rischio alluvionale

Si è riunito oggi il coordinamento tecnico post alluvione, per fare il punto della situazione dei lavori effettuati nei giorni successivi agli eventi dell’8 agosto scorso.

Erano presenti per il comune di Barcellona gli assessori Tommaso Pino e Nino Munafò, per l’area Tecnica gli ingegneri Carmelo Perdichizzi e Gaetano Schirò ed i funzionari Giuseppe Bonomo, Salvatore Milone, Francesco Livoti, Giovanni Perdichizzi, Tindaro Mazzeo e Angelo Cappellano, e per il Cpt di Messina, Giuseppe Moroso.

I tecnici del Comune di Barcellona, impegnati a vigilare sulle lavorazioni aperte su tutto il territorio comunale, hanno indicato ai presenti quali sono al momento le zone rosse (cioè che le abitazioni vanno evacuate). Secondo quanto riferito dal Cpt, in presenza di ulteriori eventi atmosferici ad iniziare da “allerta gialla”, in quelle zone si procederà all’evacuazione delle stesse case. Sarà adesso effettuato un monitoraggio completo del territorio e l’ufficio tecnico successivamente provvederà a segnalare agli Enti preposti tutte le zone rosse. Certamente ci sarà la zona di via Nemi, dove il costone delle collina di Portosalvo ha mostrato segnali di instabilità idrogeologica.

Nel corso della riunione sono state evidenziate le criticità legate alla Sicurezza sul lavoro, da parte degli operai delle ditte che hanno lavorato in una situazione di grave emergenza.

Il segretario del Cpt di Messina, Pippo Moroso, nel corso del suo intervento ha richiamato i tecnici a vigilare su ogni fase lavorativa, fornendo il supporto della Cpt per trovare le soluzioni idonee a ridurre al massimo i rischi mentre si svolgeranno le lavorazioni. Sarà il Cpt di Messina, come confermato dall’Ing. Carmelo Perdichizzi, responsabile del COC di Barcellona, a controllare a nome e per conto del Comune di Barcellona il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Se, nel corso dei sopralluoghi, verrà accertato il mancato rispetto della normativa, deve essere subito segnalato all’ufficio che provvederà, in caso di gravi inadempienze, alla risoluzione del contratto in essere. E’ stato riscontrato come buona parte delle aziende impegnate nei lavori di ripristino dei danni causati dall’alluvione dell’8 agosto hanno consegnato all’ufficio la documentazione richiesta. Non sono ancora state presentate le denunce dei lavori alla Cassa Edile di Messina e per questo, l’ufficio provvederà oggi stesso ad inviare allo stesso Ente, tutto l’elenco delle aziende che stanno effettuando interventi.