Catena Fiorello a Barcellona, con una premiazione alle donne che si sono distinte in vari ambiti

Si è svolta ieri, nella villa Primo Levi di Barcellona Pozzo di Gotto, la presentazione del libro di Catena Fiorello “Cinque donne e un arancino”. L’evento è stato l’occasione per premiare 35 donne barcellonesi che hanno dato lustro alla città di Barcellona Pozzo di Gotto con la loro attività in vari campi.

Il romanzo “Cinque donne e un arancino” è il primo di una saga che si sviluppa in un paesino immaginario tra le montagne della Trinacria, Monte Pepe, e ognuno dei cinque romanzi avrà un legame particolare con un prodotto culinario tipico della Sicilia e, naturalmente, con diverse figure femminili che ricoprono sempre un ruolo importante nei libri dell’autrice.

Nel corso della presentazione si è parlato anche di “Picciridda – Con i piedi nella sabbia”, l’intenso film diretto da Paolo Licata, la cui uscita nelle sale cinematografiche il 6 marzo è stata bloccata dal Covid 19, ma che adesso sta riscuotendo enorme successo in tutto il mondo. Fonte inesauribile di ispirazione per la scrittrice siciliana sono infatti le donne, che Catena Fiorello racconta molto appassionatamente, mettendone in risalto sia l’anima più fragile che la forte personalità.

La figura della donna è stata infatti uno dei temi principali che ha caratterizzato l’evento e che ha visto come protagoniste 35 donne barcellonesi che si sono distinte in vari settori come l’arte e la cultura, il volontariato e lo sport, la comunicazione e il giornalismo, l’istruzione e la formazione, l’imprenditoria e l’artigianato, la poesia e la musica.

L’assessore alla Cultura Angelita Pino ha diretto la cerimonia, accompagnata dal suono della fisarmonica di Pietro Scilipoti e dalla musica del gruppo “Atmosfera blu”. Nell’ambito della manifestazione di premiazione è stato regalato dalla casa editrice Smasher il libro “L’universo della luce. La pace” per ricordare lo scultore Mariano Pietrini, padre fondatore del Parco Jalari e inventore dell’equazione secondo cui l’errore non esiste, di cui tre sculture sono collocate nella villa Primo Levi. Si è trattato di un modo da parte dell’amministrazione comunale di ricordare l’artista scomparso nel 2017.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Barcellona, dalla Biblioteca Comunale Nannino Di Giovanni, dalla Biblioteca delle Donne Adelasia del Vasto e da Demea Eventi.

Di seguito i nomi delle donne premiate:

Volontariato: Giulia Carmen Fasolo, Valentina Ilacqua, Antonella Scarpaci (assente), Rita Ielasi, Anna Maria Fabiani Fiumara, Francesca Aricò, Gestione emergenze Licia Munafò in rappresentanza della Protezione civile, Letizia Panella per il centro Covid

Sport: Roberta Macrì

Poesia: Giulia Sidoti, Maria Morganti Privitera, Maria Sottile e Patrizia Donato (assente)

Cultura: Maria Rosa Naselli, Mimmarosa Barresi (assente), Tanina Caliri, Caterina Isgro’

Giornalismo: Francesca Romeo, Flaviana Gullì

Artigianato e Imprenditoria: Palma Alesci (sig. Ketchup), Angela Calpona, Nata La Malfa, Anna Maria Imondi, Carmela Mazzeo e Carmelo Scifo (Il teatrino)

Musica: Salvina Miano, Ketty Amato (assente), Anna Lanza, Maria Assunta Munafo’

Arte e Pittura: Daniela Celi, Paola Pietrafitta, Caterina Barresi, Angela Saja, Nella Parisi.

Cinema: Tania Bambaci (assente)

Alle donne sono stati donati una medaglietta e una pergamena e regali offerti da Maiorana group, profumeria Principato e Bonanno, Sorelle Inglesi, le librerie Mondadori e l’Incantastorie, Emmanuel, la fioreria “La Palma”. Il rinfresco è stato possibile grazie alla rosticceria “Kecco’s”, il Bar dello Studente e la Pasticceria De Pasquale.

Ha fatto da cornice all’iniziativa l’evento “Frammenti di Sicilia” a cura di Ars Vivendi, FilicusArte, associazione artistica “Il Teatrino”, Tonino Biondo, Annamaria Imondi e Anna Lisa La Malfa.

L’assessore alla Cultura Angelita Pino ha sottolineato come il premio sia soltanto simbolico e che le donne a cui è stato conferito un attestato di riconoscimento rappresentino una parte di quelli meritevoli perché “laboriose e tenaci nel realizzare i sogni e nell’impegnarsi per la propria terra” con l’augurio che la prossima amministrazione possa ripetere l’evento ogni anno. Anche Catena Fiorello ha affermato che si tratta di un premio molto importante a cui andrebbe dedicato uno spazio tutto suo.