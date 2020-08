Ilenia Torre si candida al Consiglio comunale nella lista Diventerà Bellissima

L’avvocato Ilenia Torre, dopo quella che lei stessa definisce un’attenta riflessione, rompe gli indugi e conferma la sua candidatura al consiglio comunale. Sarà inserita nella lista di Diventerà Bellissima, dopo essere stata indicata per mesi come possibile candidata alla guida della città, quando il centrodestra non aveva ancora imboccato il percorso dell’unità, auspicato dalle forze politiche che sostengono la giunta regionale del presidente Nello Musumeci.

“Il momento delle riflessioni è scaduto. Un arco temporale – scrive in una nota – scattato nel preciso istante in cui ho deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla candidatura a Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Una decisione che ho preso con animo sereno proprio perché, nella mia visione, il principio di coalizione è sempre stato e rimane un aspetto chiave della politica. Questo ho tentato di trasmettere sin dall’inizio di questa avventura, quando in molti, tra partiti e liste civiche, avevano deciso di scommettere sulla sottoscritta per la guida della mia Città. Così, proprio in virtù di questo obiettivo, ho deciso di riporre nel cassetto le mie aspirazioni per contribuire ad un processo di armonizzazione del percorso di scelta di un candidato unico per il centrodestra. Nel frattempo sono rimasta a guardare, ma intanto è cresciuta la spinta delle tante persone che mi chiedono di continuare ad occuparmi, a prescindere dal prestigio del ruolo, della mia comunità. Esponenti politici, attivisti, normali cittadini e molti amici. A loro, soprattutto a loro, dovevo una risposta. Così ho deciso di candidarmi al consiglio comunale con Diventerà Bellissima, uno dei partiti che aveva, sin dalle primissime battute, avanzato convintamente l’idea della mia candidatura a Sindaco. Ho deciso di farlo proprio per dare uno sbocco a tutta questa energia che avverto attorno a me”.

La decisione della Torre di correre per il consiglio comunale mette così a tacere definitivamente le ultime voci incontrollate sulla possibile costituzione di un polo dei moderati di centro, che avrebbe potuto esprimere un quarto candidato, rispetto ai tre già ufficializzati, Pinuccio Calabrò per il centrodestra, Antonio Mamì per il centrosinistra e Giuseppe Sottile per Vox Italia. All’appello manca adesso solo il Movimento 5 Stelle, che sta completando l’iter interno per definire la scelta sulle amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto sulla presenza o meno di una lista e di un candidato a sindaco pentastellato.