Barcellona, incidente in via ponte Califi

E’ andata bene al conducente di una Ford Ka che stamattina intorno alle 9 è stato coinvolto in un incidente sulla cui dinamica sono in corso verifiche da parte della Polizia Municipale. L’auto su cui viaggiava ha sbattuto violentemente contro il muro d’argine del torrente Idra, in via Ponte Catili, dopo l’impatto con un altro veicolo. Nel sinistro, infatti, rispetto a quanto riportato in un primo momento, è stata coinvolta una Jeep, che ha investito con l’utilitaria per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Oleandri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’automobilista, e gli agenti della Polizia Municipale di Barcellona. Il traffico è stato interrotto il tempo necessario per consentire di effettuare i rilievi e per l’intervento del carro attrezzi, necessario per spostare il mezzo rimasto al centro della carreggiata.