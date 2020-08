Barcellona, incidente autonomo in via ponte Califi

E’ andata bene al conducente di una Ford Ka che stamattina intorno alle 9 ha probabilmente perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente contro il muro d’argine del torrente Idra, in via Ponte Catili.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Oleandri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’automobilista, e gli agenti della Polizia Municipale di Barcellona. Il traffico è stato interrotto il tempo necessario per consentire di effettuare i rilievi e per l’intervento del carro attrezzi, necessario per spostare il mezzo rimasto al centro della carreggiata.