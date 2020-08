Amministrative 2020 in Sicilia, la presentazione delle liste entro le 12 del 9 settembre

L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha pubblicato il decreto assessoriale n. 243 in vista delle Amministrative 2020 in Sicilia. Con il provvedimento si definisce il calendario delle scadenze per le elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020. Tra i 61 Comuni chiamati al voto ci sono anche Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo.

Il primo termine importante è quello della presentazione alla segreteria del Comune delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco. I partiti, le liste civiche ed i movimenti politici potranno depositare la documentazione da venerdì 4 settembre e fino alle 12 del 9 settembre 2020. Entro 24 ore la commissione elettorale circondariale dovrà verificare la regolarità della documentazione e muovere eventuali contestazioni. Ciò potrebbe portare anche all’esclusione di un candidato o di una lista dalle Amministrative 2020 in Sicilia,. Il 13 settembre si terrà la riunione della stessa commissione chiamata a valutare le integrazioni prodotte dai rappresentanti delle liste a rischio di esclusione. Nello stesso giorno la commissione elettorale circondariale comunicherà al Prefetto la lista definitiva delle liste, dopo il sorteggio della posizioni all’interno della scheda elettorale.

Da Sabato 19 Settembre a Sabato 26 Settembre 2020 la commissione elettorale comunale nomina degli scrutatori. Le operazioni di voto si svolgeranno Domenica 4 e Lunedì 5 ottobre. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 22 e lunedì dalle 7 e sino alle 14. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voti, si procederà allo scrutinio. La proclamazione dei risultati delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale da parte dell’Ufficio centrale o dell’Adunanza dei presidenti dovrà arrivare entro giovedì 8 ottobre.