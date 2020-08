I consiglieri Nania e Scolaro aderiscono alla Legge Bacchelli per l’architetto barcellonese Pietro Genovese

I consiglieri comunali Alessandro Nania e Melangela Scolaro dichiarano di aderire alla proposta di applicazione “Legge Bacchelli” a favore dell’archeologo architetto Pietro Genovese.

Pietro Genovese è notoriamente ritenuto uno dei più grandi archeologi barcellonesi, nonché uno dei più grandi ricercatori delle origini della nostra amata Città.

L’adesione all’iniziativa rappresenta non solo un preciso dovere istituzionale, ma anche un dovere morale verso un alto rappresentante della cultura che ha dato tanto alla propria terra e che oggi, purtroppo, versa in un profondo stato di disagio e in precarie condizioni di salute.