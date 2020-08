Danni per milioni di euro: si sta valutando lo sgombero di alcune case a Portosalvo

E’ pesante il bilancio dell’alluvione, perchè così si deve chiamare, che ha colpito Barcellona, nelle zone collinari di Portosalvo ed Acquaficara e nei quartieri di Sant’Antonio e Fondaconuovo.

Gli uffici tecnici di palazzo Longano stanno quantificando i danni da presentare alla riunione di domani pomeriggio, convocata dalla Regione, con un importo che dovrebbe superare i 10 milioni di euro. I geometri del Comune stanno valutando la stabilità di alcune abitazioni a rischio nella zona di Portosalvo, dove con molta probabilità il sindaco Roberto Materia dovrà firmare l’ordinanza di sgombero per la zona di via Nemi. Sono in corso accertamenti per verificare la stabilità del costone della collina, che insiste su alcune case, dove è caduta la violenta bomba d’acqua di sabato pomeriggio. Accertamenti tecnici sono in corso anche ad Acquaficara, mentre nella zona di Sant’Antonio da stamattina sono intervenute le squadre della forestale per ripulire strade e scantinati delle abitazioni invase dal fango.

L’amministrazione comunale, dopo le segnalazioni giunte circa la possibilità di elargire eventuali donazioni in favore delle famiglie che hanno subito danneggiamenti a causa dell’evento del 08.08.2020, a messo a disposizione dei numeri di conto corrente bancario e postale sui quali eseguire i versamenti. L’obiettivo è sostenere tutti coloro i quali hanno patito le conseguenze del disastro dei giorni scorsi.

I numeri sono quelli di seguito riportati:

C/C BANCARIO ( IBAN): IT 81 P 01030 82070 000063194809 (BIC: PASCITM1MEB), acceso presso la filiale di Barcellona Pozzo di Gotto del Monte dei Paschi di Siena (Tesoriere comunale) e intestato a Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

C/C POSTALE N.: 13783980, intestato a Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per entrambe le modalità di versamento si suggerisce la causale PRO ALLUVIONATI AGOSTO 2020 al fine di facilitarne la corretta imputazione. Le somme devolute saranno destinate a sostegno delle famiglie alluvionate, in relazione alle esigenze e alle richieste di aiuto inoltrate, con criteri di assoluta trasparenza.