CastrorealeMilazzo Jazz Festival, domani ultimo appuntamento con il concerto di Ralph Towner

La ventesima edizione del CastrorealeMilazzo Jazz Festival si concluderà domani 12 agosto, con il concerto nella Piazza Pertini di Castroreale, di Ralph Towner special guest Javier Girotto.

Un’edizione importante perché sottolinea non solo il significativo traguardo raggiunto dalla manifestazione, ma anche la ripartenza, la speranza, la voglia di esserci dopo il periodo di grave emergenza che ha attraversato il Paese, per un evento che orami appartiene alla tradizione di questo territorio.

Ottimo il bilancio degli altri appuntamenti in calendario: sold out dei due set del concerto “Musica Nuda”; nonostante il maltempo di sabato scorso, buona la partecipazione per la proiezione del film “Io sono Tony Scott” magistralmente introdotta da Stefano Zenni. La proiezione di Sicily Jass” con la presenza di Roy Paci e Gigi Razete, rinviata per problemi metereologici, si terrà nella prima settimana di settembre.

Towner, fondatore degli Oregon, chitarrista, polistrumentista e compositore, dalla lunghissima e straordinaria carriera, targata ECM e costellata di dischi che sono pietre miliari per la storia della musica jazz contemporanea. Al traguardo degli ottant’anni suonerà a Castroreale accompagnato dallo strepitoso sassofonista argentino Javier Girotto, che conta la terza partecipazione al festival, e che non poteva mancare per celebrare il ventennio dalla sua fondazione

Anche quest’ultimo concerto, per rispettare gli obblighi di legge relativi al distanziamento sociale e per consentire al maggior numero possibile di persone di accedere al piccolo scrigno di piazza Pertini, avrà il doppio set: prima esibizione alle ore 21.00, seconda alle ore 22.30.

La Pro Loco Artemisia, ente organizzatore del Festival per Castroreale, precisa che i biglietti in prevendita per il primo set sono già tutti esauriti. Pochi ancora disponibili per il secondo set.