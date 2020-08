Chiuso il ponte della litoranea sul torrente Patrì, disagi a Portosalvo e Sant’Antonio

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Materia ha firmato l’ordinanza con cui ha disposto la chiusura del tratto di litoranea di contrada Cantoni, tra via Eolie ed il ponte sul torrente Patrì. Analogo provvedimento sarà sottoscritto anche dal sindaco di Terme Vigliatore, per consentire l’intervento in sicurezza dei mezzi di soccorso. Per i collegamenti tra i due centri tirrenici duramente colpiti dell’alluvione dell’8 agosto 2020, la quarta in 11 anni sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, si potrà utilizzare solo la Strada Statale 113.

Gli operai della ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Messina stanno lavorando al ripristino delle condotte fognarie e delle rete idrica, danneggiata dall’ondata di acqua e fango scivolata fino a mare dalle colline di Portosalvo e Centineo. Il manto stradale si conferma instabile in alcuni punti e nell’incontro alla Regione di mercoledì sarà chiesto un investimento per ripristinare la viabilità in tempi rapidi.

Continua l’attività di ripristino della viabilità nei quartieri di Sant’Antonio e Portosalvo, probabilmente tra i più colpiti dalla bomba d’acqua di sabato scorso, insieme alle zone di Fondaconuovo, Centineo ed Acquaficara. I mezzi incaricati dal Comune stanno procedendo a liberare le strada dal fango, mentre i volontari della Protezione civile stanno lavorando sul territorio per ripulire le abitazioni più colpite. Molti residenti hanno comunque manifestato il senso di abbandono soprattutto nelle prime ore successive all’evento atmosferico straordinario, che ha colto di sorpresa un po’ tutti. I corsi d’acqua della zona interessata dall’alluvione hanno dimostrato ancora una volta, come già accaduto 11 anni fa, di non avere la portata per contenere le piogge torrenziali, che purtroppo hanno flagellato il territorio negli ultimi decenni. A questo si aggiunge un atavico ritardo nella pulizia di saie e caditoie, con una rete fognaria che andrebbe completamente sostituita perchè, dopo tante alluvioni, ormai incapace di far defluire una pioggia un pò più abbondante.