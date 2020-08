Barcellona, aggressione in carcere ai danni di un agente della Penitenziaria

Un agente della Polizia Penitenziaria del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è stato aggredito oggi da uno dei detenuti del reparto 8 con patologie psichiatriche.

Secondo quanto riferisce il sindacato FS-COSP, l’aggressione sarebbe accaduto nella tardissima mattinata di oggi, all’ora di pranzo. Nell’8° Reparto detentivo sono ristretti circa una quarantina di reclusi con gravi problemi di natura mentale. “Il poliziotto – afferma Domenico Mastrulli del FS-COSP – nel corso del proprio turno di servizio avrebbe richiamato i detenuti a sciogliere una non autorizzata assembramento, in uno dei locali collocati nel medesimo reparto detentivo, dove tra l’altro godono della vigilanza dinamica e celle aperte. L’Agente preoccupato per tale non autorizzato assembramento ha cercato di sciogliere quella che poteva diventare una situazione non rientrante nelle norme vigenti ordinamenti in materia di emergenza Covid-19. Messo alla berlina da chi si rifiutava di sciogliere tale assembramento si è recato nel Corpo di guardia e li ha cercato telefonicamente l’intervento del capo Posto di reparto e Sorveglianza. A questo punto nel Corpo di Guardia è entrato un detenuto che osteggiava la richiesta del poliziotto ed alzando la scrivania dell’ufficio ha scaraventato la stessa contro l’agente che si è appoggiato contro il muro e poi cascato per terra. L’intervento dei colleghi si è evitato il peggio”.

Trasportato presso l’infermeria del reparto, l’agente è stato invitato a raggiungere l’Ospedale Civile cittadino, dove una volta visitato è stato dichiarato guaribile in un paio di giorni, evidenziando anche uno status ansioso dovuto dall’attività professionale.

“I vertici dell’amministrazione penitenziaria – commenta ancora Mastrulli – si assumano le proprie responsabilità nel tutelare i lavoratori di Polizia attuando e richiedendo misure necessarie, idonee e urgenti atte a difesa dei lavoratori. Il penitenziario di Barcellona manca il personale di vigilanza, turni su tre quadranti per carenza di risorse umane e situazioni legate alle diverse tipologie di detenuti, in una struttura che soffre di sfollamento motivato dei detenuti psichiatrici circa 70 che andrebbero divisi nelle carceri siciliane, per renderli meno rissosi o violenti”.