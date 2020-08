Interrotto un tratto della litoranea a Cantoni. La rabbia dei residenti di Sant’Antonio per l’alluvione di ieri

E’ stato interrotto un tratto della litoranea di Barcellona, in contrada Cantoni, tra il bivio della via Eolie e la via Stretto Garrisi, che conduce a Sant’Antonio. E’ stata una scelta inevitabile dopo che parte della carreggiata è crollata sotto l’onda d’urto dell’acqua proveniente della saie di Sant’Antonio. Gli agenti della Polizia Municipale hanno transennato la zona e sono stati posizionati blocchi di cemento per impedire il transito alla automobili. I responsabili dell’ufficio tecnico dovranno adesso valutare il danno e le modalità d’intervento per consentire il ripristino della viabilità in tempi brevi. Per il collegamento sulla litoranea tra Barcellona e Terme Vigliatore al momento è necessario attraversare il quartiere di Sant’Antonio lungo la via Stretto II Garrisi, dove si sono registrati numerosi danni, con l’allagamento di casa e cantinati.

La rabbia dei residenti è evidente negli occhi di chi, armato di pala e rastrello, è costretto ancora una volta a togliere fango ed acqua dalle proprie abitazioni, a distanza di 11 anni dalla prima alluvione del 2009, che colpì pesantemente la stessa zona. Sui social sono numerosi i messaggi di cittadini esasperati, che imputano alle istituzioni i mancanti interventi di prevenzione, come la pulizia dei corsi d’acqua e dei tombini, che pur nell’eccezionalità dell’evento di ieri, hanno contribuito ad aumentare le conseguenze della bomba d’acqua caduta sulla zona, con quasi 200 millimetri di pioggia in poche ore. L’amministrazione comunale ha messo in campo i mezzi dei ditte private per ripristinare la viabilità nel quartiere di Sant’Antonio, dove ancora stamattina non è possibile attraversare il tratto di via Statale Sant’Antonino dalla piazza del quartiere fino alla sede della posta e del ponte del vecchio tracciato ferroviario. Danni sono stati segnalati anche sulla provinciale che collega il quartiere di Portosalvo con la Strada Statale 113, per le frane che limitano il transito delle automobili.