Il dolore di Basicò per la prematura scomparsa dell’ass. Antonella Chiarello

Lottava da tre anni contro un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Nonostante la grande voglia di vivere e la forza incredibile con cui ha combattuto come una guerriera, il cuore di Antonella Chiarello stamattina ha smesso di battere a soli venticinque anni, lasciando nello sconforto l’intera comunità di Basicò, dove dal 2018 ricopriva l’incarico di assessore comunale con delega al turismo, spettacoli e cultura.

Laureata in Sociologia e Criminologia all’Universita’ “Gabriele D’Annunzio” di Chieti, Antonella aveva frequentato il liceo “Enrico Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto, dove tutti la ricordano con grande affetto.

Ragazza dolce, solare e positiva lascia un vuoto incolmabile in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

“Ha portato un raggio di sole nella nostra amministrazione – dichiara il primo cittadino di Basicò Nino Casimo – La sua scomparsa è una tragedia immane non solo per la sua famiglia, alla quale siamo vicini con il cuore, ma anche per tutti noi”.

Da stasera la bandiera del Comune di Basicò sarà a mezz’asta. I funerali della giovane donna si svolgeranno domani, giorno di lutto cittadino, alle 18 nella Chiesa Madre di San Francesco D’Assisi a Basico’.

A piangere la sua morte non sono solo i genitori Salvatore e Serafina e il fratello minore Carmelo, ma anche tutti i basicotani.

Solidarietà e vicinanza alla comunità per questo grave lutto è stata espressa anche dall’amministrazione comunale di Tripi, guidata da Michele Lemmo.