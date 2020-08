E’ pesante il bilancio degli allagamenti a Terme Vigliatore: chiesto un consiglio comunale urgente

La bomba d’acqua che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla costa tirrenica ha provocato danni e disagi anche a Terme Vigliatore, dove le ruspe hanno lavorato fino a stamattina per ripulire alcune zone del centro termale. Particolarmente colpite sono state la litoranea di Marchesana e Maceo e le zone a ridosso delle colline interessate da frane e smottamenti. I sottopassi del paese sono stati impraticabili per molte ore. Gli interventi sono proseguiti stamattina nella zona del bivio che conduce a Rodì Milici. Nella giornata di ieri la violenza del temporale ha colpito la zona e rallentato anche alcuni interventi nella zona centrale del paese, come riferito dall’avvocato Biagio Parmaliana: “Un’intera zona è rimasta isolata per ore con le automobili invase da acqua e fango e con l’impossibilità per i residenti di raggiungere le proprie abitazioni”.

Nelle ore successive al temporale i disagi maggiori si sono registrati sulla litoranea tra Marchesana e Maceo, dove le abitazioni estive di molti barcellonesi e termesi sono state invase dall’acqua mentre le strade erano coperte di fango.















Il consigliere comunale Florinda Duci ha già chiesto la convocazione di un consiglio comunale per sostenere la richiesta di stato di calamità: “L’incessante pioggia che si è abbattuta sul nostro territorio ha procurato ingenti danni ad abitazioni, attività commerciali, automezzi, strade e quant’altro ed è per questo che il consiglio comunale deve attivarsi immediatamente. Sarà mia cura inviare richiesta di convocazione urgente e straordinaria al Presidente del Consiglio al fine di poter dichiarare lo stato di calamità e poter predisporre le misure da adottare nell’immediatezza auspicando anche sul supporto e pronto intervento del governo regionale”.