Chiuso il traffico a Cantoni, il sindaco invita a non forzare il blocco: “C’è il rischio di crollo della strada”

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Materia, dopo la chiusura a scopo precauzionale del tratto di litoranea nella zona di Cantoni, invita gli automobilisti a non forzare il blocco. “Attendiamo che si proceda ad ulteriori verifiche sulla stabilità della strada – afferma – ma nel pomeriggio ci sarebbero stati segnali di ulteriori cedimento. Per questo chiediamo senso di responsabilità ai cittadini, invitandoli a non forzare il blocco imposto dalla polizia municipale. Per raggiungere Terme Vigliatore è quindi necessario e consigliabile percorrere la strada statale 113”. La Protezione civile sta lavorando per liberare completamente anche la SS113, attualmente percorribile su una carreggiata.

Nei quartieri di Portosalvo e Sant’Antonio è proseguita tutto il giorno l’opera di bonifica delle strade, con l’intervento di idrovore per liberare molti scantinati invasi dall’acqua piovana.