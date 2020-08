Lunghe code questa sera all’uscita dei caselli autostradali di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il traffico, defluito su una corsia, causa agli automobilisti attese quasi interminabili per via di un solo casello funzionante, per chi non munito di Telepass.

Una situazione difficile che richiede da parte del CAS un intervento urgente, al fine di evitare, sopratutto in questi fine settimana estivi, ulteriori disagi.