Ristabiliti i collegamenti tra Barcellona e Terme Vigliatore

E’ stato un pomeriggio da dimenticare per Terme Vigliatore e Barcellona, colpite da un violento temporale che ha provocato smottamenti ed allagamenti causando grandi disagi alla viabilità. Circa 200 millimetri di acqua hanno flagellato la zona ovest di Barcellona e la citta’ delle Terme in due ore e mezza. Vere e proprie bombe d’acqua hanno seminato il panico tra gli automobilisti che nel primo pomeriggio si trovavano per strada. Solo nella tarda serata di oggi sono stati ripristinati i collegamenti stradali tra i due centri della costa tirrenica, interrotti per circa 4 ore.

L’autostrada A20 Messina-Palermo è stata bloccata tra gli svincoli di Barcellona e Falcone, per un allagamento all’altezza di Terme Vigliatore. Le auto in arrivo da Messina sono state costrette ad uscire a Barcellona, ma hanno avuto difficoltà a proseguire il viaggio in direzione Palermo perchè sia la strada statale 113 che la litoranea tra Cantoni e Marchesana non erano percorribili. La prima era stata invasa dagli smottamenti di terreno e dalla caduta di un albero poco prima del ponte Termini, mentre la seconda è stata momentaneamente interrotta perchè sia all’altezza del depuratore di Barcellona sia nel tratto di Maceo a Terme Vigliatore le saie avevano invaso la carreggiata. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda serata.

Restano i danni ingenti soprattutto nei quartieri di Sant’Antonino, Sant’Antonio, Fondaconuovo e Portosalvo, con cantinati allagati e automobili travolte dai detriti e dal fango. La sede della Croce Rossa di Barcellona presso l’ex centrale del latte di Sant’Antonio è stata investita da almeno 20 centimetri d’acqua e fango. Allagamenti e fango per la strade si sono registrati soprattutto a Terme Vigliatore, con tutti i sottopassi impraticabili per ore, la zona della stadio comunale interamente coperta dall’acqua e la litoranea tra Marchesana e Maceo devastata dalla pioggia.

I deputati regionali Tommaso Calderone di Forza Italia e Pino Galluzzo di Diventerà bellissima hanno sollecitato un intervento del Governo Musumeci.

“Ho depositato un disegno di legge a mia firma – afferma Calderone – che all’origine prevedeva lo stanziamento di un milione di euro per i danni causati dall’alluvione che si è abbattuto in questi giorni a Messina, arrecando tanti disagi, specie nei borghi marinari di Ganzirri e Torre Faro, ma anche in provincia, come a Barcellona, Terme Vigliatore, Castroreale e zone limitrofe. Per tale motivo chiederò di implementare le somme non solo secondo criteri quantitativi ma anche geografici. La provincia messinese infatti non vale meno di Palermo, per la quale sono stati finanziati interventi per l’allagamento del sottopasso del 15 luglio scorso. Il ddl depositato prevede che per il reperimento delle somme da destinare al comune di Messina ed i comuni coinvolti dalla calamità sia rimodulata la programmazione delle risorse extraregionali relative ai fondi FSC e/o FESR. Qualora non saranno concesse, già da ora prometto battaglia perché non ci sono città di serie A e città di serie B. Siamo tutti siciliani e come tali dobbiamo essere trattati, senza campanilismi”. Così afferma il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Tommaso Calderone, a seguito del ddl a sua firma depositato all’Ars”.

“Ho sentito il presidente Musumeci – ha scritto Galluzzo – che sin da subito aveva allertato la protezione civile regionale ed il prefetto di Messina.

Ho avvertito nel tono della voce tutta la sua preoccupazione per tutti noi. Sono in contatto costante col capo della protezione civile regionale ing. Cocina che sta intervenendo per rimuovere il fango e l’acqua a Barcellona, Terme Vigliatore e nei centri colpiti dalla bomba d’acqua. Si farà una ricognizione dei danni per richiedere lo stato di emergenza per calamità naturale. L’attenzione è massima”.