Barcellona, ancora una perdita d’acqua in via La Marmora

via La Marmora

La condotta idrica di via La Marmora continua a creare problemi ai residenti della zona.

Nonostante gli interventi di manutenzione che si ripetono ormai ciclicamente da alcuni anni, la tubazione dell’acquedotto continua a rompersi, con abbondante fuoriuscita di acqua, che diventa un pericolo soprattutto per i pedoni. Le infiltrazioni potrebbe con il tempo creare anche danni strutturali alla tenuta del manto stradale e del marciapiede, ma è evidente come serva un intervento risolutivo per superare questo problema. Lo chiedono i residenti con una segnalazione inviata in redazione. “Più di una volta sono state fatte segnalazioni al comune – scrive una partavoce – e dopo vari solleciti, sono gli operai della ditta sono venuti a ripristinare, ma evidentemente con ben poco successo. Siamo esasperati e preoccupati anche perchè in quello stesso punto, anche per la presenza di una folta vegetazione, un residente della zona è scivolato procurandosi la frattura del polso”.