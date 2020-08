Martedì 11 agosto saranno inaugurate Piazza Gerone e la via Salita del Carmine

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Materia, prosegue la fase dell’inaugurazione di alcune opera portate a termine nel 2020. Dopo il taglio del nastro informale delle ville “Milite Ignoto” e “Primo Levi”, che hanno sollevato anche alcune critiche sui social network, il sindaco Roberto Materia e la sua giunta, alla fine del suo mandato, pone l’accento su quelle infrastrutture che nel corso dell’ultimo quinquennio sono state oggetto di interventi di recupero e riqualificazione, fruttando risorse in parte ottenute dalla giunta Nania con la famosa Legge Mancia, e rimaste nella disponibilità dell’ente per una serie di ritardi burocratici. Le opere interessate dagli intervento sono già utilizzate dalla collettività, come la strada della salita del Carmine, aperta all’inizio del 2020, e la piazza Gerone nel quartiere Marsalini, ultimata a maggio, ma le restrizioni del lockdown, come sottolineato in una nota del sindaco, hanno importo un un rinvio delle inaugurazioni. “Si è creato un “ingorgo” di event – si legge nella nota – che non è frutto del caso, ma è la rappresentazione iconica dell’intenso lavoro per la programmazione e l’esecuzione di opere pubbliche che è stato condotto in questi anni”.

La cerimonia informale d’inaugurazione della Piazza Gerone, riqualificata insieme alle aree circostanti del quartiere Marsalini, si terrà martedì 11 agosto alle 10,30. A seguire ci sarà quella della Salita del Carmine, restituita alla fruizione dopo anni d’interruzione a causa della frana dell’11 dicembre 2008.

“In tal modo – afferma il sindaco Materia – vengono consegnate ai cittadini altre due opere pubbliche restituite a funzionalità e a nuovo decoro, in grado di migliorare l’efficienza dell’offerta infrastrutturale locale, di rendere migliore il decoro urbano e di creare nuovi spazi di aggregazione e socializzazione: in grado, in definitiva, di migliorare la qualità della vita nel nostro tessuto urbano. Sono beni collettivi e tutti sono invitati a partecipare”.

Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la consegna dei lavori anche della piazza antistante la chiesa di Sant’Andrea e San Vito, mentre l’attuale amministrazione non in tempo ad inaugurare il nuovo ponte sul torrente di Longano a Calderà, per i noti ritardi negli interventi legati alla fornitura di un particolare tipologia di ferro, che faranno slittare il completamento dell’opera in autunno.