Barcellona, cerimonia in ricordo delle vittime del bombardamento aereo del 12 agosto 1943

L’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con una breve cerimonia davanti alle lapide di villa Milite Ignoto, ricorderà le vittime del bombardamento aereo del 12 agosto 1943.

Per onorare le vittime di questa strage alle 10.00 sarà deposta un corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza dei rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale, dell’Amministrazione Comunale e delle Forze dell’Ordine.

Il bombardamento del 12 agosto 1943, come si legge in una nota del sindaco Roberto Materia, rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia di Barcellona Pozzo di Gotto. “Fu una tragedia che colpì la nostra Città, colta di sorpresa da un’incursione aerea da parte degli Alleati. Il bombardamento provocò una strage con numerose vittime civili di ogni età: sotto le bombe morirono uomini, donne e tanti bambini. Molti edifici furono distrutti o danneggiati in maniera significativa, soprattutto nella zona centrale della Città. Il ricordo, seppur doloroso, dell’evento, oltre a mantenere doverosamente viva la memoria dei nostri Concittadini, rinnova in ciascuno l’importante valore dell’Amor di Patria era forza la motivazione al perseguimento della pace e della tolleranza tra gli uomini“.