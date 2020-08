Scuola, approvato protocollo di sicurezza per il rientro a settembre

Questa mattina è stato firmato il Protocollo di sicurezza per garantire l’avvio dell’anno scolastico a settembre. Dopo i mesi di lockdown e didattica a distanza, il documento approvato dalla Ministra Lucia Azzolina, offre le regole essenziali per la ripartenza delle istituzioni scolastiche ed ha l’obiettivo di essere un punto di riferimento anche per studenti, docenti, personale e famiglie.

Tra le misure approvate, ci sono orari scaglionati per evitare gli assembramenti, igienizzazione e sanificazione di tutti i locali e spazi usati dagli studenti, un supporto psicologico per gli studenti, isolamento immediato dei casi sospetti con attivazione della procedura di emergenza con il Dipartimento di Asl competente. È previsto l’accompagnamento di una sola persona per studente e verrà istituita un’apposita segnaletica per differenziare ingresso e uscita.

Dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, sarà attivo un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e per contattare il numero verde 800903080 attivo, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.

Sul Protocollo siglato anche un accordo tra ministero e sindacati. Entrambi si assumono impegni reciproci per garantire un miglioramento dell’attività scolastica come appunto l’intenzione di avviare un iter normativo affinché venga fissato un tetto massimo sul numero di alunni nelle classi.