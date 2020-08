Oliveri, finanziati 15 mila euro per reti wi-fi libere

Il Comune di Oliveri è tra i vincitori dell’ultima call del bando WiFi4EU, il progetto con cui la Commissione europea promuove la connettività gratuita per cittadini e visitatori negli spazi pubblici.

Il Comune ha ottenuto un voucher di 15mila euro, che sarà dedicato alla realizzazione di reti Wi-Fi pubbliche all’avanguardia. Nei prossimi mesi, Piazze e spazi pubblici saranno integralmente coperti dal segnale Wifi4EU, gratuito e senza autenticazione.

“Nonostante l’emergenza Covid – afferma soddisfatto l’assessore Scardino – che ci attanaglia da Marzo ormai, noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare per la comunità, ottenendo un finanziamento da 15.000 per impiantare apparecchiature wifi che consentiranno il libero accesso a internet negli spazi pubblici.”

Sono 947 i comuni a livello europeo ammessi al bando, su oltre 8.600 domande ricevute dalla Commissione. L’iniziativa WiFi4EU si colloca all’interno della strategia dell’Amministrazione Comunale volta all’intercettazione delle molteplici opportunità fornite dall’Unione Europea agli enti locali.

“Si tratta di un – afferma il sindaco Iarrera – contributo europeo che ci permetterà di potenziare i nostri servizi e facilitare l’utilizzo dei tanti strumenti tecnologici con cui stiamo promuovendo il nostro territorio. Un altro piccolo passo avanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita.”