Le ricerche di Viviana Parisi e del piccolo Gioele si spostano anche sulle colline di Barcellona Pozzo di Gotto

Proseguono a tutto campo le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele, scomparsi da tre giorni dopo un incidente autonomo sull’autostrada A20 all’altezza di Caronia.

L’ipotesi di un allontanamento volontario da parte della donna 43enne, dj originaria di Torino, resta la più plausibile anche dopo l’appello del marito Daniele Mondello, diffuso sulla pagina Facebook del musicista e dj.

I magistrati della Procura di Patti, titolari dell’indagine, non escludono altre piste, ma, nel caso dell’allontanamento volontario ipotizzano che la donna sia stata aiutata da qualcuno. In giornata non sono mancate le segnalazioni da diversi comuni della provincia di Messina, che al momento non hanno trovato riscontro. I vigili del fuoco, impegnati nella ricerche con Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Guardia Forestale, hanno diffuso una nota con cui riferiscono di aver avviato un pattugliamento a piedi con supporto di unità cinofile sulle colline di Barcellona Pozzo di Gotto, in contrada Margi.

“Il posto di comando avanzato (UCL), tuttora risiedente a Caronia, ha inviato il Nucleo cinofili e la squadra operativa vf di Villafranca Tirrena. Sul posto è presente anche il personale del corpo forestale e della guardia di finanza”.