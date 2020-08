Proseguono le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele: a setaccio un laghetto artificiale

Non si fermano le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele, scomparsi ormai da oltre due giorni nel comprensorio di Caronia. I vigili del fuoco sono impegnati con cinofili, sommozzatori e squadre a terra per individuare la mamma dispersa con suo figlio. Si stanno passando a setaccio tutte le zone limitrofe all’autostrada A20, dopo è stata ritrovata l’auto della donna con all’interno tutti gli effetti personali, compreso il cellulare. I sommozzatori hanno drenato anche un piccolo laghetto artificiale per escludere la possibilità che possa essere finita accidentalmente all’interno.

Nelle operazioni di ricerca sono coinvolte anche polizia stradale, carabinieri, guardia forestale, protezione civile e volontari con l’ausilio di droni, unità cinofile.

Ricordiamo che Viviana Parisi, musicista e dj come il marito, aveva lasciato la sua abitazione di Venetico dicendo al compagna di vita di doversi recare presso il Centro Commerciale di Milazzo, ma senza ancora un motivo la sua auto è stata ritrovata a Caronia, ad oltre 100 km di distanza. L’ipotesi dell’allontanamento volontario non è esclusa dai magistrati della Procura di Patti, che hanno aperto un’inchiesta per ricostruire l’intera vicenda.