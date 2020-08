Panarea, chiusi due locali privi di autorizzazione e assembramento. Denunciati i titolari

Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno deferito in stato di libertà i titolari di due locali dell’isola di Panarea, perchè ritenuti responsabili dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo senza il riconoscimento delle caratteristiche di sicurezza per l’incolumità pubblica nel locale.

A seguito del controllo, i Carabinieri del Posto Fisso di Panarea hanno riscontrato in entrambi i locali delle irregolarità, tra cui la mancanza della licenza per trattenimenti danzanti, nonché l’assembramento di diverse persone che erano all’interno dei locali, prive della prevista mascherina, senza rispettare le regole sul distanziamento interpersonale previste dalle norme per l’emergenza Covid – 19.

I Carabinieri pertanto hanno proceduto all’immediata chiusura dei locali per 5 giorni e nei confronti dei due titolari sono state comminate anche le sanzioni amministrative previste.