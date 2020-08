Sottile (VoxItalia): “Perché non c’è il lido per disabili?”. Dal Comune: “Per i vincoli sulle norme anti-covid”

L’avvocato Giuseppe Sottile, candidato a sindaco di Vox Italia, ha diffuso una nota con cui chiede notizie in merito alla mancata attivazione del lido per disabili a Spinesante.

“Pretendiamo che l’amministrazione comunale – dichiara Sottile – faccia chiarezza sulla vicenda del lido per disabili a Spinesante. E’ grave e ingiustificabile la mancata riproposizione del bando per la presente stagione, con la conseguenza che questa estate non esiste alcun alcun servizio e non é stata allestita alcun area attrezzata per le persone con disabilità motorie, non potendo intendersi tale una misera passerella che peraltro non riesce a coprire nemmeno l’arenile nella sua interezza. Chiediamo pertanto che si provveda, ancorché tardivamente, all’allestimento di un’area attrezzata per agevolare l’accesso al mare di coloro che hanno difficoltà motorie”. Sottile nella nota fa contesta anche la gestione del servizio nella stagione 2019, ipotizzando carenze sulla base delle segnalazione degli utenti.

Dall’Amministrazione, sentita telefonicamente dalla redazione, arriva la conferma del mancato avvio del servizio per la stagione 2020: “Le rigide prescrizioni anti-covid – hanno dichiarato gli assessori Tommaso Pino e Nino Munafò – hanno di fatto impedito la definizione di un nuovo bando per aggiudicazione del servizio, che avrebbe comunque comportato un aumento dei costi rispetto al passato proprio per garantire il rispetto della sicurezza per gli utenti e per gli operatori. A complicare ulteriormente la situazione c’è stato anche il ritardo con cui è stato concesso il via libera all’aperto degli stabilimenti balneari, arrivato alla fine di giugno. Sul precedente bando 2019 c’è stata una gara d’appalto pubblica, che ha garantito il servizio per il terzo anno consecutivo”.

in copertina una foto del lido per disabili del 2019